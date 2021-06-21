Лавров заявил, что представитель ОБСЕ по вопросам СМИ скоро посетит Россию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Тереза Рибейру скоро посетит РФ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Вопрос влияния санкций Евросоюза в отношении российских средств массовой информации заслуживает отдельного рассмотрения в ОБСЕ, указал Лавров.

"Как минимум вопрос о том, как санкции Евросоюза влияют на свободу средств массовой информации, заслуживает отдельного обсуждения в ОБСЕ. И тем более, что непонятно, почему уголовные дела заведены за те провинности, которые, по мнению Евросоюза, допустили журналисты "Спутника" и "Балтньюс". Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с госпожой Рибейру", - сказал он.

"Статистика о том, какое количество русскоязычных средств массовой информации функционирует в той или иной стране, она, наверное, подлежит изучению на предмет определения, какого рода и кто является владельцем соответствующих средств массовой информации", - подчеркнул министр.

3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов "Спутник-Латвия" и "Балтньюс". МИД РФ назвал задержание русскоязычных журналистов в Латвии карательной акцией, а обвинения против них сфабрикованными.

С 1 февраля компания "Тет" прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"), в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Борьба с последствиями пандемии

Лавров заявил, что ОБСЕ необходимо найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса, включая выработку мер поддержки наиболее пострадавших отраслей.

"Считаем, что ОБСЕ должна найти свою нишу в преодолении тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе посредством выработки мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, обеспечении социальных и экономических прав населения, укрепления евразийской торгово-транспортной взаимосвязанности", - сказал он.

Лавров указал, что Россия подтвердила готовность к конструктивной работе в ОБСЕ на таких направлениях как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий, организованная преступность, торговля людьми.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что в гуманитарной сфере безусловными приоритетами остаются защита прав национальных меньшинств, в том числе в сфере образования и использовании родного языка, недопущение проявления неонацизма и радикального экстремизма, борьба с христианофобией и исламофобией, отстаивание традиционных ценностей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 334 204 случая заражения, выздоровели 4 878 333 человека, умер 129 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.