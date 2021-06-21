Лавров заявил, что Россия обсудит с Турцией тему втягивания Украины в НАТО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему затягивания Украины в НАТО. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал он.

Пресс-служба МИД Украины сообщила 19 июня, что глава МИД страны Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили расширение сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое "поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами - членами НАТО".