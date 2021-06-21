Лавров отметил, что ситуация в ОБСЕ находится не на самом лучшем этапе своего развития

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продуктивное взаимодействие с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, в том числе по ситуации в организации, положение дел в которой находится не на самом лучшем этапе своего развития. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

"Мы знаем Хельгу Шмид как очень опытного, высокопрофессионального дипломата и рассчитываем на продолжение контактов уже теперь в ее новом качестве, - сказал Лавров. - И надеемся на то, что взаимодействие будет продуктивным, в том числе с точки зрения улучшения ситуации в ОБСЕ, которая находится не на самом лучшем этапе своего развития".

Шмид находится в Москве с официальным визитом, он продлится с 21 по 24 июня.