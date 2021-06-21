Нейросети будут проверять подписи избирателей на выборах в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Подлинность подписей избирателей на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва будут проверять при помощи нейросетей. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии области Михаил Лебединский.

"В этом году мы будем проверять подписи через использование нового специального программно-технического комплекса с применением обучаемых нейросетевых моделей интеллектуальных алгоритмов. Иными словами, мы будем здесь вводить все подписи, которые нам будут предоставляться, и через специальный программный продукт эти подписи будут проверять на повторимость, подложность и тому подобное. Точность распознавания паспортных данных - до 94%. Точность проверки криминалистической - до 97%. Фактически мы исключаем человеческий фактор", - сказал он.

Лебединский добавил, что в этом году впервые сбор подписей будет происходить при помощи портала госуслуг, но не более 50% голосов может быть засчитано. На начало прошлого месяца в Ленинградской области уже было зарегистрировано примерно 850 тыс. пользователей портала госуслуг из более чем из 1,37 млн. Таким образом, электронные аккаунты на "Госуслугах" имеют больше половины избирателей.

Также в этом году изменились требования к изготовлению и заполнению подписных листов. Форма стала более четкой, она позволяет исключить человеческий фактор. Кроме того, было закуплено новое оборудование для проверки и обработки подписей, усовершенствовали 600 кабин для голосования, а современный сканер способен проверять 200 подписей в час.

В этом году агитация на выборах всех уровней начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 21 августа. С учетом трехдневного голосования агитация завершается в полночь 17 сентября, что фактически исключает день тишины в этой кампании. На территории Ленинградской области будут проходить выборы трех уровней: выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, в Законодательное собрание Ленинградской области седьмого созыва, а также выборы во всех 18 муниципальных районах. Из них 94 мандата во Всеволожском районе и один мандат главы муниципального образования Новодевяткинского сельского поселения.