Лавров заявил, что Зеленский сохранил и усугубил проблему разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сохранил и усугубил проблему разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, отказавшись принимать соответствующий пункт в согласованном перед саммитом "нормандской" четверки в 2019 году документе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Лавров отметил, что тема выполнения договоренностей по урегулированию на Украине обсуждалась на переговорах с генсеком ОБСЕ. "Я в очередной раз привлек внимание к тому, что на саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года рассматривался документ, который был согласован экспертами, помощниками лидеров и вынесен на их одобрение. Первым пунктом этого документа значилось разведение сил и средств, отвод тяжелой техники по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это было все согласовано и даже завизировано", - напомнил он.

По словам министра, Зеленский отказался принимать этот пункт, имеющий решающее значение для благополучия людей и их безопасности. "Он высказался только за то, чтобы лишь в трех точках такое разведение осуществить, - продолжил Лавров. - Согласование этих точек до сих пор продолжается. Иными словами, вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Зеленский эту проблему сохранил и усугубил".

Роль ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, действовать более эффективно, заявил Лавров.

По словам министра, стороны достаточно подробно обсудили перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта. "Мы вновь заострили важность содействия налаживания прямого диалога сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть. Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранении мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны", - сказал Лавров.

Министр напомнил, что в конце 2020 года СММ опубликовала доклад о гражданских жертвах конфликта за период с 1 января 2017 по сентябрь 2020 года. "И в том докладе наглядно, предельно убедительно подтверждается факт, который долгие годы для нас был очевиден, а именно - гражданское население Донбасса страдает главным образом от действий Киева. Жертв от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано в три раза больше, чем пострадавших в основном от ответного огня, имею в виду на территории под контролем правительства", - сказал он.

"Ожидаем публикации аналогичного документа за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине. Мандат Специальной мониторинговой миссии предусматривает мониторинг и соблюдение прав человека на всей территории Украины, однако этой задачей миссия зачастую пренебрегает", - добавил глава МИД РФ.

"Думаю, что в качестве незамедлительного первого шага должна быть внесена ясность по всем тем фактам, о которых я сейчас упоминаю, и СММ должна осознать в полной мере свою ответственность за четкое, правдивое донесение этих фактов до организации, да и до мирового сообщества", - подчеркнул министр.

Лавров подчеркнул, что конфликт на востоке Украины может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, и альтернативы ему нет. "Об этом неоднократно говорили и участники нормандского процесса, говорят об этом и другие страны - члены ОБСЕ", - добавил он.