Лавров считает, что ОБСЕ способна играть более весомую роль в международных делах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ОБСЕ в силу своего географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности могла бы играть более весомую роль в международных делах. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

"У нас есть общее мнение о необходимости совершенствовать работу организации. Мы солидарны в том, что в силу широкого географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности во всех ее измерениях, а также в силу правила консенсуса ОБСЕ вполне способна играть более весомую роль в международных делах. Конечно, прежде всего в Евро-Атлантическом регионе", - сказал Лавров.

"Россия уверена, что для того, чтобы это произошло, необходимо возвращать некогда присущую организации культуру взаимоуважительного равноправного диалога и поиска компромиссов", - добавил глава МИД РФ.

Но, по словам министра, не все, к сожалению, участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. "Мы сегодня делились примерами, которые показывают сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур организации. Дисбалансов, которые достались всем нам в наследство от 90-х годов прошлого века, когда отчетливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на учителей и учеников, - добавил Лавров. - Понятно, что это путь в никуда, все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять".

Он напомнил, что на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в Тиране в декабре прошлого года, Россия выдвинула предложение перевести на системную основу обсуждение путей повышения эффективности организации. Министр указал, что речь идет не о пересмотре основополагающих принципов и базовых обязательств. "Напротив, цель возвратить ОБСЕ к изначальному предназначению в качестве опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности в ее измерениях, которые обозначены как военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное", - добавил он.

"Мы рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезны для генерального секретаря и ее команды с точки зрения продолжения усилий по поиску точек соприкосновения между различными идеями, которые посвящены повышению эффективности ОБСЕ", - подчеркнул Лавров.