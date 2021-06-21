Лавров: если Запад признает реальную гуманитарную ситуацию Сирии, РФ готова ее обсуждать

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с западными странами гуманитарную ситуацию в Сирии, если они признают совокупность реально существующих там проблем и ответственность, которую они за них несут. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

"Если совокупность этих факторов признается в качестве влияющей на гуманитарное положение в Сирийской Арабской Республике, то мы готовы в комплексе все это обсуждать. Но для этого необходимо, чтобы наши западные партнеры категорически отказались от односторонних толкований той или иной проблемы и признали свою ответственность за общую ситуацию, которая сложилась в гуманитарной сфере в Сирии", - сказал он.

Министр указал на то, что по-прежнему остается сложной ситуация в провинции Идлиб, где "несмотря на активные усилия турецких коллег, по-прежнему решающую роль играет террористическая организация "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), которая держит там в качестве заложников много гражданских лиц". По словам Лаврова, на данный момент провинция является единственным пунктом, по которому гуманитарная помощь доставляется в Сирию извне и без участия ее правительства, что усложняет гуманитарные поставки. Он также указал на то, что озвученная правительством Сирии готовность содействовать направлению гуманитарной помощи через Дамаск игнорируется и ООН, и западными странами.

Кроме того, он указал на то, что гуманитарная ситуация в арабской республике усугубляется сохраняющимися санкциями США и незаконной оккупацией американскими силами восточного берега реки Евфарт. "[Там] идет разграбление углеводородов и других природных богатств Сирии, причем за вырученные деньги финансируются проекты, которые многими воспринимаются, как поощрение сепаратизма и провоцирование развала сирийского государства", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД России также отметил, что ряд европейских стран и США препятствуют процессу возвращению на родину сирийских беженцев. "Вся помощь, которую Запад собирает, а собирает он ее без какого-либо участия Дамаска в нарушение правил ООН, направляется не на то, чтобы беженцы могли достойно вернуться, чтобы там были элементарные условия и услуги - образовательные, энергетическое и водоснабжение. Она направляется в лагеря беженцев в Иордании, Турции и Ливане с откровенной целью - чтобы беженцы оставались там как можно дольше", - заключил министр.