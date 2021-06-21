Мишустин и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

В разговоре Мишустин и Мамин также затронули график предстоящих контактов по правительственной линии, добавили в российском кабмине.