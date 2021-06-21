{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин и Мамин обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран

Главы правительств России и Казахстана затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.

В разговоре Мишустин и Мамин также затронули график предстоящих контактов по правительственной линии, добавили в российском кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
Санкции в отношении России
Эксперт назвал новые санкции США против России плодом внутриполитической борьбы
В Соединенных Штатах действуют как рациональные силы, стремящиеся наладить отношения с РФ, так и нерациональные, готовые и дальше раскручивать санкционную спираль, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий
Читать полностью