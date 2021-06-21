Захарова: наличие в Латвии русскоязычных медиа - не повод ограничивать вещание СМИ из РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Наличие в Латвии внутренних русскоязычных средств массовой информации не дает повода властям этой страны ограничивать в вещании медиа российского происхождения. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Во время пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник генсек ОБСЕ Хельга Шмид отметила, что в "Латвии более 400 телеканалов, порядка 40 из них вещают на русском языке, так что о дискриминации речь не идет". Таким образом она ответила на просьбу взять под контроль организации ситуацию с правами русскоязычных журналистов в Латвии.

"Это новое слово в трактовке Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке, - отметила Захарова. - Наличие в Латвии собственных русскоязычных СМИ, которые они обязаны развивать для соблюдения прав и свобод своих русскоязычных граждан, не может служить основанием для отказа СМИ российского происхождения в вещании на территории страны".

3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews. МИД РФ назвал задержание русскоязычных журналистов в Латвии карательной акцией, а обвинения против них сфабрикованными.

С 1 февраля компания Tet прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов: ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.