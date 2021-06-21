В МИД России назвали политику США в отношении Украины аморальной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вашингтон проводит в отношении Киева аморальную политику, заигрывая с украинской властью при необходимости и спекулируя на финансовой поддержке. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Дипломат прокомментировала недавнее сообщение газеты Politico о приостановленной военной помощи Украине на сумму $100 млн и опровержения Белого дома, заметив, что это только "один из примеров" того, как Вашингтон проводит абсолютно "аморальную политику" в отношении Киева.

"Это классическая игра с Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки. Это маневрирование и заигрывание. Это постоянный обман граждан Украины на протяжении многих лет", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что США заявляют, что "дают такой большой транш в $100 млн на соответствующую военизированную поддержку", если "им так выгодно". При изменении ситуации "они тут же начинают менять слова".