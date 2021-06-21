Российский посол Антонов обсудил саммит в Женеве с коллегой из Китая

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов проинформировал завершающего командировку в Вашингтоне главу китайского диппредставительства Цуй Тянькая об итогах российско-американского саммита в Женеве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского посольства по итогам встречи дипломатов.

"21 июня посол России в США Анатолий Антонов провел дружескую встречу с послом КНР в США Цуй Тянькаем в связи с окончательным отъездом главы китайской дипломатической миссии из США, - отмечается в тексте. - Руководители загранучреждений высказались за развитие стратегического партнерства между нашими странами, а также дружеского характера отношений между посольствами России и Китая в Вашингтоне. Посол Антонов рассказал коллеге о прошедшем 16 июня российско-американском саммите в Женеве".

Глава российского диппредставительства вернулся 20 июня в Вашингтон из Москвы, где находился для консультаций о состоянии российско-американских отношений.