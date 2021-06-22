Патрушев встретится с коллегами из стран ШОС в Душанбе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Таджикистан 22-23 июня. В Душанбе он примет участие в 16-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

О мероприятии

Предыдущая такая встреча состоялась в сентябре 2020 года. Тогда из-за ситуации с коронавирусом она проходила по видеосвязи. На ней секретари совбезов стран ШОС обсудили ситуацию в области безопасности и стабильности на пространстве организации. Патрушев, в частности, заявлял, что государства ШОС должны выработать общие подходы к преодолению последствий пандемии коронавируса и развивать сотрудничество в сфере биологической безопасности.

Он также отмечал, что Россию "тревожат предпринимаемые рядом государств попытки постепенного демонтажа признанной международной и региональной архитектуры". Как пояснял секретарь СБ РФ, не все страны смогли адекватно отреагировать на вызванный пандемией кризис: некоторые из них пытаются возложить вину на другие государства, а также подорвать авторитет наднациональных институтов, в том числе ВОЗ.

Среди других тем, затронутых на той встрече, были ситуация в Афганистане, развертывание системы противоракетной обороны США, координация по вопросам миграции.

Председательство Таджикистана в ШОС

В 2020-2021 годах в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Таджикистан. Сейчас идет подготовка к саммиту ШОС в Душанбе, запланированному на 16-17 сентября. Он станет юбилейным: в этом году исполняется 20 лет с момента образования организации.

Государства настроены провести саммит очно, однако окончательное решение о формате будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Визиты в Таджикистан

Последний раз Патрушев был в Таджикистане в конце апреля текущего года. Там он проводил встречи со своими коллегами из стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Тогда государства ОДКБ договорились разработать совместные практические меры по борьбе с биологическими угрозами. Кроме того, секретари совбезов обменялись мнениями по вопросам оснащения коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, обсудили перспективы сотрудничества с СНГ и ШОС.

Об организации

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2020 году председательство в организации перешло от России к Таджикистану.