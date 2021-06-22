Лавров обсудит с главой МИД Венесуэлы сотрудничество в вакцинации и ситуацию в республике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса проведут во вторник переговоры в Москве. Арреаса находится в РФ с официальным визитом с 21 по 23 июня.

В предыдущий раз он посетил Москву в июне 2020 года и, помимо переговоров с Лавровым, поучаствовал в посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятиях. Российский министр посещал Каракас с рабочим визитом в феврале прошлого года, когда пандемия коронавируса еще не была объявлена.

Нынешняя же встреча проходит в год 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, который на бумаге закрепил приоритеты партнерства двух государств. Перед встречей министров в МИД РФ подчеркнули, что Москву и Каракас связывают отношения стратегического партнерства, основой которого является не только политический диалог, но и "взаимовыгодное сотрудничество, узы дружбы и взаимной симпатии между народами".

Интенсивные контакты, несмотря на пандемию

Динамика двусторонних связей на высшем и высоком уровне между Москвой и Венесуэлой сохранилась даже в период пандемии коронавируса, указали в МИД РФ. 19 февраля президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, в марте в Каракасе встретились сопредседатели межправительственной комиссии высокого уровня. До этого, в ноябре 2020 года, Россию посетила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

В то же время, помимо традиционных сфер взаимодействия, пандемия привнесла новые направления сотрудничества, среди которых противодействие коронавирусной инфекции. Этой теме Лавров и Арреаса уделят особое внимание на переговорах. "Венесуэла стала первым государством Западного полушария, зарегистрировавшим российскую вакцину "Спутник V" и подключившимся к ее клиническим испытаниям. В настоящее время осуществляются регулярные поставки в Венесуэлу этого и других российских лекарственных препаратов", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Сейчас в Боливарианской Республике проходят испытания отечественной вакцины "Эпиваккорона". На Петербургском международном экономическом форуме компания "Герофарм" уже подписала соглашение о поставках в Венесуэлу 10 млн доз вакцины "Эпиваккорона", поставки могут начаться осенью. В мае же в стране был одобрен для применения препарат "Спутник Лайт". По словам Мадуро, в Каракасе надеются на скорое получение этой вакцины. Ранее власти Венесуэлы выступали с предложением о локализации в стране производства "Спутника V".

Укрепление связей на земле и по воздуху

"В ходе предстоящей встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах", - информировали на Смоленской площади. Несмотря на пандемию, отмечается рост двустороннего торгового оборота между РФ и Венесуэлой, также Москва и Каракас работают над совершенствованием договорно-правовой базы отношений. Востребованы среди венесуэльской молодежи стипендии на обучение в России: в нынешнем учебном году этой стране выделено 77 мест в российских вузах.

Этапным событием в развитии двусторонних связей в российском дипведомстве назвали открытие в мае 2021 года регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом. До пандемии подобных прямых рейсов не было, сейчас же венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет полеты с периодичностью примерно раз в две недели. При этом посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса заявлял в интервью ТАСС, что Каракас заинтересован в увеличении частоты полетов до 1-2 раз в неделю.

Принципиальная позиция за консенсус

В апреле посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров предупреждал, что в Боливарианской Республике сохраняется угроза провокаций извне с целью дестабилизации. Так, большинство западных стран считает прошедшие в декабре 2020 года парламентские выборы в Венесуэле нелегитимными и отказывается признавать новый состав законодательного органа республики. Новая администрация Белого дома также выступала с заявлениями о планах и в дальнейшем оказывать давление на власти Венесуэлы.

"Принципиальная позиция России - решение существующих в венесуэльском обществе противоречий должно быть мирным, политическим, инклюзивным и стать результатом переговоров между венесуэльцами. Такой диалог уже идет и вносит важный вклад в стабилизацию внутриполитической и социально-экономической обстановки в Венесуэле. Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и права на самостоятельный выбор пути развития", - подчеркнули в МИД РФ. Кроме того, в российском дипведомстве вновь решительно осудили вводимые против Венесуэлы незаконные односторонние меры "подрывающие экономику этой страны и ограничивающие возможности властей эффективно противостоять распространению COVID-19, осуществлять необходимые закупки продовольствия, медицинского оборудования и лекарств".

На предстоящих переговорах Лавров и Арреаса обсудят также глобальную и региональную повестку. РФ и Венесуэла традиционно поддерживают высокий уровень координации на международной арене, отметили в МИД РФ. "В рамках решения этих задач Венесуэла поддерживает многие российские инициативы в ООН: резолюции о борьбе против героизации нацизма, о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по укреплению доверия в космосе, об укреплении и развитии системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, о международной информационной безопасности и о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Каракас солидарно с Россией голосует против политически ангажированных резолюций по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, Сирии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.