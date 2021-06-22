ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Россия направила США серию предложений в развитие договоренностей на саммите в Женеве. Об этом сообщил в понедельник вечером журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сегодня в первые часы мы направили коллегам серию предложений", - сказал посол.

Кроме того, Антонов заявил, что диалог относительно визовых проблем между РФ и США будет возобновлен в самое ближайшее время.

"В самое ближайшее время возобновляем диалог по визовым проблемам с американскими коллегами", - сказал он.

Стратегическая стабильность

Антонов заявил, что Россия в сфере стратегической стабильности надеется на выработку с США уравнения безопасности по итогам саммита в Женеве.

"Когда мы говорим о стратегической стабильности, то в большей степени говорим о выработке уравнения безопасности, которое позволит двум государствам чувствовать себя комфортно, позволит решить вопросы безопасности, волнующие ту или иную страну", - обратил внимание российский посол.

Посол РФ также подчеркнул, что выстраивание прагматических и равноправных отношений между Россией и США зависит от политической воли американской стороны.

"Хочу подчеркнуть конструктивный настрой российской стороны к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США. На сегодняшний день все зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", - сказал он.

По словам Антонова, участники российско-американского саммита 16 июня покинули Женеву с надеждой на стабилизацию двусторонних отношений.

"Все участники уехали [из Женевы] с надеждой на стабилизацию российско-американских отношений. Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру, - отметил Антонов. - Потому что от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире".

Диалог по кибербезопасности

Глава российского диппредставительства в Вашингтоне подчеркнул, что российская сторона надеется на позитивную реакцию США на предложения о диалоге по кибербезопасности.

"Мы должны запустить с коллегами серию консультаций по различным проблемам. Мы надеемся, что они позитивно отреагируют на предложения о диалоге по кибербезопасности", - сказал он.

Выбор США продолжения санкционной линии не приведет к позитивным результатам, не повлияет на политику РФ, отметил он. Россию и Китай никогда не удастся никому рассорить, заявил Антонов.

В апреле посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить диппредставительству нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили до 16 июля.