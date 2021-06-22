Посол РФ: российские миротворцы сыграли важную роль в возвращении пленных из Азербайджана

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Подготовительная работа российских миротворцев сыграла важную роль в вопросе недавнего возвращения 15 армянских военных из Азербайджана, сообщил журналистам во вторник посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Тот обмен, который вы упомянули [возвращение 15 армянских пленных], я не думаю, что был бы возможен, если бы не было очень существенной подготовительной работы российской стороны, российских миротворцев", - сообщил посол.

"Россия изначально делала все и делает все возможное, чтобы это [возвращение армянских пленных] осуществлялось, движение по этому пути шло вперед. Очень большая роль здесь лично командующего российскими миротворцами генерала Рустама Мурадова", - подчеркнул Копыркин.

12 июня МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.