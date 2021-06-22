Путин: во время войны советский солдат не мстил немцам, а пришел освобождать Германию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник на сайте Кремля.

"Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", - подчеркнул российский лидер.

Его статья опубликована в День памяти и скорби. "22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесен экономическому потенциалу и культурному достоянию", - напомнил Путин.

"Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом", - заверил российский лидер.

При этом он подчеркнул: "Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу".

По мнению президента РФ, "пережив ужасы мировой войны, народы Европы все же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века". "Для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии", - уверен глава российского государства.

После войны

Путин констатировал, что "именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации" с СССР. "В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена "сделка века" - о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода "Северный поток", - отметил президент РФ.

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного - и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном - от Лиссабона до Владивостока", - отметил президент РФ. По его словам, "именно в этой логике - в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, - Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами". "И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути", - считает глава российского государства.

При этом он констатировал, что "возобладал другой подход". "В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - пояснил Путин.

"Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе", - убежден российский лидер. "О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут" - поспешили быстро забыть. А прецедент был создан", - подчеркнул президент России.