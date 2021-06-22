Путин видит риск новой гонки вооружений из-за деградации системы европейской безопасности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин усматривает риски новой гонки вооружений в мире на фоне деградации системы европейской безопасности. Такое мнение глава российского государства высказал в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник на сайте Кремля и в немецкой еженедельной газете Die Zeit . Материал приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

О чем писал Путин в статьях, посвященных событиям Второй мировой войны

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений", - констатировал Путин.

По мнению российского лидера, таким образом стороны упускают огромные возможности, которые дает кооперация. "Тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами - пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - подчеркнул президент.

Восстановление партнертства

Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и выступает за возобновление полноформатного сотрудничества с Европой, добавил Путин.

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой, - отметил он. - У нас много тем, представляющих взаимный интерес".

Как пояснил российский лидер, это в том числе безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем.

Риски и деградация

По словам Путина, "сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала". "Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений", - констатировал президент.

По мнению российского лидера, таким образом стороны упускают огромные возможности, которые дает кооперация. "Тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами - пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями", - подчеркнул президент.

Уроки истории

Он поставил вопросы о причинах происходящего и о том, какие нужно вспомнить уроки истории и какие выводы Россия и Европа "обязаны сделать вместе".

Как считает Путин, вся послевоенная история Европы подтверждает, что процветание и безопасность континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

"Потому что Россия - одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - отметил глава государства.

"Мы открыты к честному созидательному взаимодействию, - подчеркнул Путин. - Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз".