Путин назвал расширение НАТО на восток главной причиной роста взаимного недоверия в Европе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расширение НАТО на восток фактически похоронило надежды на Европу без разделительных линий, тогда как Россия выступает за единое пространство континентальной безопасности. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Путин отметил, что "именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе". "О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что "это не направлено против вас", что "границы блока к вам приближаться не будут", поспешили быстро забыть. А прецедент был создан", - подчеркнул президент России.

Он отметил, что с 1999 года "последовало еще пять волн расширения НАТО", в эту организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, "что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий".

Страны ставят перед выбором

Путин обратил внимание, что "многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией". "Фактически это был ультиматум", - подчеркнул он. По словам президента, "на примере украинской трагедии 2014 года" становится видно, "к каким последствиям привела такая агрессивная политика". "Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент [Украины Виктор] Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции", - отметил российский лидер. "Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - говорится в статье Путина.

Он отметил, что один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Эгон Бар, еще в середине 1980-х годов предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причем как с участием СССР, так и США. "Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать", - констатировал глава российского государства.

Надежды на Большую Европу

"Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, еще немного - и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом "от Атлантики до Урала", а культурном, цивилизационном - от Лиссабона до Владивостока", - отметил президент РФ. По его словам, "именно в этой логике - в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, - Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами". "И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути", - считает он.

При этом Путин констатировал, что "возобладал другой подход". "В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - пояснил он.

Единое пространство безопасности

"Наша общая и бесспорная цель - обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом", - подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание на то, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. "И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок", - считает Путин.

По его мнению, этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем. "Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их", - заявил президент РФ.