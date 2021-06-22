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Кризис на Украине
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Путин заявил, что США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014 году

Президент добавил, что "Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине"
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Государственный переворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан государствами Европы. Это отметил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

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"Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" - говорится в статье российского лидера.

В целом, затрагивая тему ситуации на европейском континенте после завершения холодной войны и расширения НАТО, Путин указывает, что "многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией".

"Фактически это был ультиматум", - подчеркнул он.

Президент России отметил, что "на примере украинской трагедии 2014 года" становится видно, "к каким последствиям привела такая агрессивная политика". "Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент [Украины Виктор] Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции", - обратил внимание Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКризис на Украине
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