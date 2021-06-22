Чижов заявил, что новая стратегия ЕС по России содержит "фактологические ляпы"

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Новая стратегия по отношениям Евросоюза с Россией "отталкивать, сдерживать, вовлекать", которая будет обсуждаться на саммите ЕС 24-25 июня, не стала прорывным документом и содержит явные фактологические ляпы. Об этом заявил ТАСС в понедельник постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Этот документ явно не прорывной. По сути, он представляет собой информационный доклад, подготовленный Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой под руководством Жозепа Борреля. Он адресован Европарламенту, Совету ЕС и Европейскому совету - лидерам стран - членов сообщества. Текст сюрпризом не стал, над ним работали довольно долго", - отметил Чижов.

Ляпы в тексте

"Есть в тексте откровенные ляпы, причем даже фактологические. Например, декларируется, что прямой контакт между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса "противоречит Минскому протоколу". Им явно надо учить матчасть, ибо этот момент - как раз принципиальная часть минских договоренностей", - подчеркнул российский дипломат.

"У меня также вызвала удивление ссылка на гуманитарную помощь, которую ЕС якобы оказывает через Красный крест "украинским беженцам в России". Видимо, где-то в России есть лагеря украинских беженцев, куда Красный крест к тому же организует поставки помощи из ЕС, хотя нам ни о первом, ни о втором ничего не известно. Но деньги, наверное, куда-то уходят", - добавил он.

Владимир Чижов отметил, что дальше этот документ будет обсуждать Европарламент, "так что вполне может появиться еще одна резолюция по России, а может и не появиться". Что касается исполнительных структур ЕС, то после рассмотрения этого документа 21 июня Советом ЕС по иностранным делам 24-25 июня "эту бумагу рассмотрит саммит ЕС". "Причем, насколько нам известно, никаких особых дискуссий в исполнительных органах ЕС не ожидается - проштампуют то, что есть", - заключил он.

Как в НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил новую стратегию ЕС в отношении России 16 июня - на следующий день, после прошедшего в Брюсселе саммита ЕС - США, на котором президент США Джо Байден и руководство институтов ЕС, в частности, приняли решение координировать политику Брюсселя и Вашингтона в адрес России. Концепция этого документа - "отталкивать, сдерживать, вовлекать" - очень похожа на "двойной подход", которого придерживается в отношении России НАТО с 2014 года и который на словах основан на "диалоге и сдерживании", а на практике привел к практически полному сворачиванию всех направлений взаимодействия между Россией и альянсом.

Согласно пояснениям Борреля, "отталкивать" означает противодействовать нарушениям суверенитета Украины, гибридным и прочим вызовам, нарушениям прав человека, которые якобы допускает Россия. "Сдерживать" Брюссель намерен влияние России на Евросоюз, ее роль на международной арене и популярность России на Западе и в мире. "Вовлекать" или сотрудничать Боррель предлагает по темам, где "прогресс без России невозможен". Речь идет о борьбе с потеплением климата, борьбе с пандемией, по Арктике и другим направлениям регионального сотрудничества, а также по урегулированию глобальных и региональных конфликтов. Помимо этого, ЕС в очередной раз предложил "активизировать контакты между людьми", вводя упрощения визового режима, но лишь "для отдельных категорий граждан", в том числе для молодых ученых и квалифицированных специалистов.