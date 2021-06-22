Матвиенко уверена, что новый состав Госдумы будет мощным и профессиональным

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что новый состав Государственной думы, который сформируют по итогам сентябрьских выборов, будет мощным и профессиональным.

"Думаю, что новый состав [Госдумы] будет мощным, профессиональным, интересным, вольются новые люди, появятся новые идеи", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Матвиенко также выразила надежду, что "выборы пройдут демократично, прозрачно", а новый состав Госдумы "не будет долго заниматься организационными вопросами".

"Времени на раскачку нет", - предупредила спикер Совфеда.