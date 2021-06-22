Совфед попытается начать диалог с Сенатом США

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Федерации будет предпринимать попытки наладить диалог с Сенатом Конгресса США, его возобновление было бы логичным на фоне встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

"Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Да, мы не кисельные барышни, чтобы на кого-то обижаться. Это политика, - сказала Матвиенко. - Мы со своей стороны будем это делать, посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США".

По ее словам, "было бы логичным попытаться на уровне парламентов" начать такой диалог после встречи глав государств.