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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Совфед попытается начать диалог с Сенатом США

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Федерации будет предпринимать попытки наладить диалог с Сенатом Конгресса США, его возобновление было бы логичным на фоне встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

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"Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Да, мы не кисельные барышни, чтобы на кого-то обижаться. Это политика, - сказала Матвиенко. - Мы со своей стороны будем это делать, посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США".

По ее словам, "было бы логичным попытаться на уровне парламентов" начать такой диалог после встречи глав государств.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
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