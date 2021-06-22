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День памяти и скорби

Мишустин на переговорах с Ариповым объявил минуту молчания по случаю Дня памяти и скорби

Перед началом заседания российский премьер напомнил о сегодняшней дате, 22 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана предложил почтить минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Делегацию Узбекистана на заседании возглавляет премьер-министр этой страны Абдулла Арипов.

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Перед началом заседания российский премьер напомнил о сегодняшней дате, 22 июня, Дне памяти и скорби, "в этот день ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, она стала самой жестокой и кровопролитной в мировой истории, унесла десятки миллионов жизней".

"Сегодня мы отдаем дань почтения тем, кто воевал, труженикам тыла, отстоявшим независимость Родины в условиях тяжелейших испытаний. Это наша общая история, братский народ Узбекистана внес весомый вклад в победу на фашизмом, сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, многие не вернулись с поля боя. Предлагаю почтить память всех, кто доблестно сражался на фронтах, отдать дань уважения людям, которые ценой собственной жизни завоевали великую Победу", - сказал Мишустин.

После этого он объявил минуту молчания.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДень памяти и скорби
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