Путин заявил, что Россия сохранит память и правду о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии возложении цветов по случаю Дня памяти и скорби к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир", - сказал российский лидер.

"Здесь, у Вечного огня, мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с войны, перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби, к ним обращены все наши мысли и чувства", - добавил президент.

Он назвал сегодняшнюю дату тяжелой и трагической. "Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины, но этот день - 22 июня - по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память", - отметил Путин.

Геноцид, которого не знала история

Целью нацистов в годы ВОВ был не просто захват СССР, но и истребление и порабощение его жителей, и такого жестокого геноцида еще не знала история, заявил президент России.

"Врагу было мало завладеть чужой землей. Он пришел, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история", - сказал российский лидер. "И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением, стариками, женщинами, детьми", - отметил он.

Путин подчеркнул, что ответом такому лютому злу стали духовное единство, сплоченность и массовый героизм советского народа, а вера людей в торжество справедливости и в победу "обладала непостижимой силой". Ради освобождения Отечества, напомнил он, советские люди "все вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений, в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую Победу".

Забыть это все невозможно, подчеркнул Путин. Он назвал не случайным, что священным символом этой памяти стал Вечный огонь.

"Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам, и, конечно, сюда, в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата, - сказал президент России. - Для многих людей он - [это] родной, тот самый пропавший без вести дед, прадед, боевой товарищ, любимый человек, люди, погибшие на поле боя, умершие от голода, холода и ран".

В церемонии возложения цветов вместе с президентом РФ приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, действующие офицеры, кадеты и участники всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почетного караула.