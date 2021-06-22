Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, необходимости в диалоге на высшем уровне на этом направлении сейчас нет. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, вы знаете, что вице-премьер [РФ Александр] Новак находится в постоянном контакте со своими визави по этой работе, он курирует это направление. Контакты носят постоянный и весьма конструктивный характер. И сейчас пока нет необходимости в диалоге на высшем уровне, в каком-то оперативном", - сказал представитель Кремля.

На Петербургском международном экономическом форуме Новак не исключил, что на встрече ОПЕК+ в июле будут рассмотрены параметры сокращения добычи более чем на месяц. Ранее вице-премьер заявлял, что на текущий момент страны ОПЕК+ сокращают добычу в большем объеме, чем это было прописано в соглашении.