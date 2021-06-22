Путин не планирует встречаться с главой военных властей Мьянмы, который находится в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, который находится с визитом в Москве, не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никаких встреч по линии президента не планируется", - сказал представитель Кремля. С вопросами о наполнении этого визита нужно обращаться в Минобороны России, добавил Песков.

В понедельник встречу с главой военных властей Мьянмы провел в Москве секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Они обсудили вопросы российско-мьянманского взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, связанные с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы. В ходе беседы было подтверждено стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества РФ и Мьянмы в различных областях.

Ранее государственный телеканал Мьянмы MRTV сообщал, что Мин Аун Хлайн примет участие в Московской конференции по международной безопасности, которая проходит с 22 по 24 июня.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые подавляются военными властями.