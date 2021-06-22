Матвиенко: включение женщин в списки позволит повысить поддержку партий на выборах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выдвижение женщин кандидатами на проходные места в предвыборных списках может положительно сказаться на электоральных результатах политических партий.

Во вторник на пресс-конференции по итогам парламентской сессии она напомнила, что еще в марте направила письмо не только парламентским, но и другим партиям, где изложила свою позицию относительно активного включения женщин в избирательные списки, назвав это "мировым трендом".

"Включение определенного количества женщин в хвосте [списков] - это такое мнимое равенство, это не соответствует реалиям, которые есть. Благодарна лидерам партий, которые откликнулись на мое обращение, пообещали, что это будет учтено при формировании списков на выборы, понимание все партии продемонстрировали", - сказала Матвиенко.

"Многое зависит от партий, как они себя будут позиционировать. Если они учтут и этот фактор, думаю, они получат большую поддержку общества", - предположила председатель Совфеда.

Она также обратила внимание, что в общефедеральную пятерку федерального списка "Единой России", который был утвержден на съезде партии 19 июня, вошли "две яркие, интересные женщины" - руководитель фонда "Талант и успех", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Счет 3:2. Лиха беда начало. Уверена, что они себя эффективно проявят, в следующих списках счет может сместиться", - предположила Матвиенко.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года.