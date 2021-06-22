Песков рассказал, как пройдет прямая линия с Путиным

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в этом году без аудитории в студии, а задать вопросы президенту все желающие смогут в том числе в специальном приложении, рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что с президентом будут ведущие, которые вместе с ним "перед прямой линией готовятся, работают со всем массивом вопросов". "По понятным соображениям студии в этом году не будет", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов". "Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", - уточнил Песков.

Он подчеркнул, что "это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов". "На него мы ставим акцент", - заявил представитель Кремля.

"Девиз этой прямой линии - "без лишних посредников". Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом. Это относительная, но все-таки это новация", - заметил пресс-секретарь. Он заверил, что "будет прямой разговор, президент будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединят вопросы, подтемы, географию страны - где какие вопросы доминируют".

Прямая линия

Прямая линия состоится 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.