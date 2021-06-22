Памфилова заявила, что кампания по дискредитации многодневного голосования провалилась

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что зарубежная информационная кампания по дискредитации многодневного голосования в РФ полностью провалилась, однако из-за рубежа продолжает идти ложная информация о выборах в сентябре.

"Уже инициирована кампания против трехдневного голосования. Она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь. Они даже 50 тыс. не набрали сторонников отмены многодневного голосования", - сказала Памфилова журналистам во вторник.

По ее словам, несмотря на это, информационная кампания из-за рубежа продолжается. "И они будут продолжать наращивать пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию выборов в России посредством создания разного рода фейков", - отметила глава ЦИК.

Она считает, что в моде тренд "а это совсем другое дело" в отношении России. "Что бы ни произошло, когда мы начинаем сравнивать с тем, что у них и что у нас, сразу говорят: а как же, это совсем другое дело. У вас проводится многодневное голосование, в светочах демократии, но это же совсем другое дело, там же высокий уровень доверия. При этом нет наблюдателей, считают чиновники, но это совсем другое дело. И много лет никто не проверяет, но доверяют", - подчеркнула глава ЦИК.

"Эти эксперты, ангажированные странами, которые считают Россию противником и даже врагом, они, к сожалению большому, пытаются поставить наш народ на какую-то низшую ступень. Вот у них там все прекрасно, а у нас совсем другое дело", - добавила Памфилова. По ее словам, поэтому избирательная система России "находится под таким давлением, под таким контролем, который этим развитым странам не снился никогда". "А давайте посмотрим, что у вас реально происходит? Не хотят, поэтому стрелки переводятся на нас, на Россию", - считает Памфилова.

Попытки дискредитации выборов

Памфилова заявила, что комиссия не будет давать ни одного повода для тех, кто попытается дискредитировать выборы в сентябре.

"Я хочу сказать, что мы, и президент [РФ Владимир Путин] вчера это четко сказал и ясно, что выборы должны быть честные, прозрачные. Мы постараемся не давать ни одного повода для тех, кто пытается дискредитировать эти выборы", - сказала она.

"Мы сейчас лозунг кинем, что фальсификаторы, те, кто пытаются вбросить бюллетени, работают против России. Те, кто пытаются исказить результаты выборов, пособники этих провокаторов. Мы вот эту кампанию будем вести под этим лозунгом, потому что нельзя давать ни малейшего повода тем, кто пытается выборы дискредитировать", - отметила глава ЦИК.

Она также отметила, что постоянно ведется намеренная дискредитация руководства ЦИК. "Я на себе это прочувствовала - берется выступление реальное, делается нарезка такая, чтобы это выглядело как невнятная речь абсолютно, паузы какие-то растягиваются. И в соцсетях потом это бросают, мол, посмотрите, у нас председатель ЦИК абсолютно неадекватный человек, это широко распространяется. Потому что дискредитация руководства - это дискредитация всей системы", - добавила Памфилова.

"Я с этим сталкиваюсь каждый день, отношусь к этому вполне спокойно, но мы не можем допустить с моими коллегами, чтобы дискредитировали ту огромную работу, которую мы проводим", - сказала глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.