Путин проведет 22 июня несколько международных разговоров

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник во второй половине дня несколько международных телефонных разговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что президент в этот день работает в Кремле, проводит совещания и встречи непубличного характера. "Во второй половине дня, вечером, ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков.

Он заверил, что Кремль проинформирует о содержании этих бесед.