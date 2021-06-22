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Путин проведет 22 июня несколько международных разговоров

Кремль пообещал проинформировать о содержании этих бесед

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник во второй половине дня несколько международных телефонных разговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что президент в этот день работает в Кремле, проводит совещания и встречи непубличного характера. "Во второй половине дня, вечером, ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков.

Он заверил, что Кремль проинформирует о содержании этих бесед.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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