Песков объяснил, почему новую статью Путина опубликовали в немецком издании

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" обращается к европейцам, поэтому для ее публикации выбрано немецкое издание, объяснил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О чем писал Путин в статьях, посвященных событиям Второй мировой войны

"Здесь же речь идет все-таки о европейской истории, здесь именно президент обращает слова к европейцам - к тем, с кем мы делим один континент", - сказал представитель Кремля.

Путин в своей статье направил важные для всей Европы посылы, добавил Песков.

"Президент, отталкиваясь от трагических уроков истории, от трагических лет в истории нашей страны, перебрасывает мостик к новому времени и также излагает свои взгляды на будущее. [Это] очень важная статья с очень важными посылами для всей Европы, для европейского континента, неотъемлемой частью которого является наша страна", - сказал представитель Кремля.

Статья Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" к 80-летию начала Великой Отечественной войны опубликована 22 июня на сайте Кремля. Также материал размещен в немецком издании Zeit Online, а в четверг будет опубликован в еженедельной газете Die Zeit на немецком языке.