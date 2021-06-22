Комитеты СФ поддержали представленных кандидатов на посты прокуроров четырех регионов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три комитета Совета Федерации на совместном заседании во вторник поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров Алтайского края, Республики Саха, а также Ульяновской и Архангельской областей.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру Антона Германа для назначения на должность прокурора Алтайского края, Максима Попова - на должность прокурора Республики Саха (Якутия), Андрея Теребунова - на должность прокурора Ульяновской области, Николая Хлустикова - на должность прокурора Архангельской области.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.