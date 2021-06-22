Памфилова заявила, что больше всего хакерских атак на сайт ЦИК идет из США и Британии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центризбирком России за последние полгода фиксирует хакерские атаки на сайт комиссии из-за рубежа, больше всего атак идет из США и Великобритании. Об этом журналистам во вторник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"За последние полгода, еще до начала [избирательной] кампании, поскольку наша ГАС "Выборы" абсолютно защищена и автономна от глобальной сети, то акцент и попытки исказить какую-то информацию сделаны на сайт ЦИК", - сказала Памфилова.

"Мы постоянно сталкиваемся с попытками изменить или подменить информацию, которая на сайте есть, попытками перехватить управление сайтом, затруднить его работу и так далее. Слава богу, у нас сильная система безопасности и мы справляемся, но попытки такие постоянны. Я могу сказать, что география таких атак довольно многозначительная, я назову только две страны, откуда больше всего, это США и Великобритания", - отметила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала.

ЦИК на заседании 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней - 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.