Асад встретился в Дамаске с Борисовым

ДАМАСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад во вторник провел встречу в Дамаске с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Борисов от лица руководства России поздравил Асада с убедительной победой на президентских выборах, итоги которых в полной мере подтвердили политический авторитет и доверие населения к проводимому под его руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации.

"В целях мониторинга избирательного процесса в Сирии находилась представительная российская делегация в составе членов Совета Федерации, Государственной думы и Общественной палаты, которые высоко оценили организацию голосования", - сказал вице-премьер РФ.

Борисов отметил, что в ближайшее время будет сформировано новое правительство. И российская сторона рассчитывает, что оно оперативно включится в работу, тем более что сложная экономическая ситуация в Сирии требует немедленных решений. "Вам хорошо известна принципиальная позиция России в пользу необходимости безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, права сирийцев самостоятельно определять свое будущее в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Борисов также заверил, что Россия и впредь готова оказывать Сирии всестороннюю помощь в восстановлении мирной жизни в стране. "Как вы знаете, мы находимся в плотном контакте с председателем сирийской части российско-сирийской межправительственной комиссии Мансуром Аззамом. Состоявшаяся сегодня встреча сопредседателей межправкомиссии позволили нам подробно обсудить состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве и наметить пути его активизации в различных областях", - сказал он.

Соглашение по торгово-экономическому взаимодействию

Борисов заявил, что подготовка межправительственного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию между Россией и Сирией находится на финальной стадии.

"Мы находимся на финальной стадии подготовки будущего межправсоглашения, которое будет регламентировать на длительный срок все наше торгово-экономическое взаимодействие", - сказал он.

Борисов также подтвердил, что Россия готова и дальше оказывать Сирии военную и гуманитарную помощь.

Ранее Борисов встретился в Дамаске с министром в канцелярии президента Сирии Мансуром Аззамом. В ходе встречи сопредседателей межправкомиссии обсуждалось состояние дел в двустороннем профильном сотрудничестве и пути его активизации в различных областях, в частности в энергетике, промышленной кооперации, транспорте и сельском хозяйстве.