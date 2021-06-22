Россия ожидает подтверждения резолюции СБ ООН о продвижении политпроцесса в Ливии

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Россия ожидает на второй Берлинской конференции по Ливии, которая состоится в столице Германии 23 июня, подтверждения резолюции Совета Безопасности ООН по продвижению политического процесса в Ливии на основе сохранения ее суверенитета и целостности. Об этом сообщил во вторник журналистам в Берлине заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, который представляет РФ на мероприятии.

"Сейчас я встречаюсь с ведущими участниками - с немцами как организаторами и турками, с египтянами. Понятно, чего мы хотим - мы хотим подтверждения того, что уже принято, решения на основе резолюции Совета безопасности, продвижения политического процесса в Ливии на основе приверженности ее суверенитету и целостности", - сказал дипломат.

19 января прошлого года в Берлине прошла первая конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, созданию комиссии "пять плюс пять", обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году.

Ситуация в стране

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) и парламента временный кабмин на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.

В субботу Миссия ООН по поддержке в Ливии объявила о намерении провести с 28 июня по 1 июля в Швейцарии совещание Форума ливийского политического диалога.