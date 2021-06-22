Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев объяснил попытки других стран ограничить работу России в Арктике их участием в борьбе за доступ к природным ресурсам и намерением установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе.
"Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии", - констатировал Медведев во вторник на заседании Межведомственной комиссии СБ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. По его словам, эти страны "стремятся вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики".
"Против нас периодически выдвигаются надуманные, иногда просто бессмысленные обвинения, что мы не способны обеспечить безопасную работу транспорта, нефтегазового, промышленного комплексов. Россия в этом контексте подвергается санкционному давлению, цель которого - усложнить реализацию наших национальных и инфраструктурных проектов в Арктике, сократить объемы экспорта продукции из Арктической зоны", - подчеркнул заместитель председателя СБ.
На заседании Медведев предложил обсудить меры "по защите экономических интересов в Арктическом регионе, иных интересов и по укреплению национальной безопасности на этой части территории Российской Федерации в целом".
Рост числа иностранных военных
Увеличение иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике может привести к обострению ситуации в регионе, усиление российской группировки станет ответом на попытки других стран дестабилизировать обстановку в Арктической зоне, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности.
"Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны", - констатировал Медведев. По его оценке, "такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом".
"Нам нужно продолжать ту работу, которая ведется в последние годы и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений. Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций", - указал заместитель председателя Совбеза.
"Наша страна в последние годы существенно расширила свое присутствие в Арктике: мы реализуем крупные экономические проекты, создаем современную инфраструктуру, места для комфортного проживания людей", - отметил Медведев. На его взгляд, при этом нужно исходить из задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, - "сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства". "Многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают, выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе", - подчеркнул зампред Совбеза.
Деятельность России в Арктике
России важно продолжать осваивать Арктическую зону, в том числе вести там активный поиск и разработку новых месторождений, развивать Северный морской путь, считает Медведев.
"Нам, конечно, нужно продолжить освоение Арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других минерально-сырьевых ресурсов", - сказал он.
По словам Медведева, необходимо также строить в регионе крупные транспортные и энергетические объекты. "Это общие позиции. Но очевидно, что этот курс необратим, и он должен быть постоянным", - считает замглавы Совбеза.
Приоритеты страны в регионе
Зампредседателя СБ подчеркнул, что приоритетом РФ в Арктике является баланс между хозяйственной деятельностью и сохранением окружающей среды.
"Важнейший приоритет [России в Арктике] - это, конечно, обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью человека и сохранением окружающей среды. Это нами делается вне контекста даже всякого рода отношений с другими государствами", - заметил он.
По словам Медведева, такой баланс особенно важен для Арктики "с ее хрупкими природными условиями, уязвимыми экосистемами и восприимчивым климатом".
"Надо признать, что до определенной поры у нас на это не было ни сил, ни возможностей. Да и политическая воля, наверное, в этом смысле не особо присутствовала", - констатировал замглавы Совбеза России. Однако, продолжил он, сейчас власти РФ активно занимаются вопросами развития Арктики. "И нужно продолжить генеральную уборку самых северных территорий России. Вывозить и утилизировать отходы, ликвидировать объекты накопленного вреда", - добавил Медведев.
Еще одной задачей по развитию региона он назвал расширение существующих здесь возможностей. Речь идет в том числе и о развитии экологического туризма, когда это реализуемо и не противоречит соображениям национальной безопасности. "Когда это склеивается, так сказать, с экономическими подходами, которые мы применяем", - пояснил он.
Арктический совет
Зампредседателя Совета безопасности также призвал приложить все усилия, чтобы сохранить Арктический совет в качестве ключевой площадки для принятия стратегических решений в регионе.
"Важно приложить все усилия для сохранения этой организации в качестве ключевой международной площадки для принятия стратегически важных решений по Арктике. Во всяком случае пока этого вроде как никто не отрицает напрямую, в том числе те страны, которые нас пытаются ограничивать и каким-то образом сдерживать в этом регионе", - сказал он.
Медведев отметил, что перешедшее к России председательство в Арктическом совете дает возможность продвигать собственные инициативы, направленные на защиту своих интересов в этом регионе и на реализацию взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами. "Поэтому, эту площадку нужно использовать, развивать конструктивные отношения со странами - членами, с наблюдателями Арктического совета, исходя как раз из критериев того членства, которое существует", - заметил он.
Медведев также сделал акцент на том, что бесконечно раздвигать эти границы "представляется неправильным". Он также выразил признательность партнерам за готовность взаимодействовать и понимание общей ответственности за будущее Арктики, за ее стабильное и устойчивое развитие.
Арктический совет создан в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.