Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике

Они борются за доступ к природным ресурсам и контроль над стратегическими коммуникациями, отметил зампредседателя Совета безопасности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев объяснил попытки других стран ограничить работу России в Арктике их участием в борьбе за доступ к природным ресурсам и намерением установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе. "Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии", - констатировал Медведев во вторник на заседании Межведомственной комиссии СБ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. По его словам, эти страны "стремятся вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики".

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"Против нас периодически выдвигаются надуманные, иногда просто бессмысленные обвинения, что мы не способны обеспечить безопасную работу транспорта, нефтегазового, промышленного комплексов. Россия в этом контексте подвергается санкционному давлению, цель которого - усложнить реализацию наших национальных и инфраструктурных проектов в Арктике, сократить объемы экспорта продукции из Арктической зоны", - подчеркнул заместитель председателя СБ. На заседании Медведев предложил обсудить меры "по защите экономических интересов в Арктическом регионе, иных интересов и по укреплению национальной безопасности на этой части территории Российской Федерации в целом". Рост числа иностранных военных Увеличение иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике может привести к обострению ситуации в регионе, усиление российской группировки станет ответом на попытки других стран дестабилизировать обстановку в Арктической зоне, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности. "Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны", - констатировал Медведев. По его оценке, "такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом". "Нам нужно продолжать ту работу, которая ведется в последние годы и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений. Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций", - указал заместитель председателя Совбеза. "Наша страна в последние годы существенно расширила свое присутствие в Арктике: мы реализуем крупные экономические проекты, создаем современную инфраструктуру, места для комфортного проживания людей", - отметил Медведев. На его взгляд, при этом нужно исходить из задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, - "сохранить Арктику как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства". "Многие арктические и неарктические государства эту позицию поддерживают, выражают заинтересованность в развитии мирного сотрудничества в регионе", - подчеркнул зампред Совбеза. Деятельность России в Арктике России важно продолжать осваивать Арктическую зону, в том числе вести там активный поиск и разработку новых месторождений, развивать Северный морской путь, считает Медведев.

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