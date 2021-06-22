Борисов назвал встречу с Асадом "очень конструктивной"

ДАМАСК, 22 июня. /ТАСС/. Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом во вторник в Дамаске прошла очень конструктивно, намечены пути дальнейшего взаимодействия. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Встреча [с Башаром Асадом] была очень конструктивной. По результатам встречи намечены пути нашего дальнейшего взаимодействия", - сказал он.

По словам Борисова, российская сторона подтвердила последовательный курс на поддержку всех инициатив сирийской стороны. "У нас полное понимание по вопросам политики, экономики, будущего Сирии. Сделаем все возможное для того, чтобы максимально быстро конвертировать наши совместные военные успехи борьбы с терроризмом в стабильную экономическую ситуацию во благо процветания всего сирийского народа", - отметил вице-премьер России.

Экономическое соглашение между РФ и Сирией

Кроме того, Борисов сообщил, что соглашение между Россией и Сирией в сфере торгово-экономических отношений будет подписано на XIII заседании межправительственной комиссии.

"Соглашение должны подписать на XIII сессии межправкомиссии. Соглашение будет носить долгосрочный стратегический характер, относиться ко всем сферам нашего торгово-экономического взаимодействия. В первую очередь это взаимодействие в области промышленности, энергетики, связанной с восстановлением критической инфраструктуры в Сирии", - сказал он.

По словам Борисова, соглашение также будет регулировать вопросы взаимодействия по линии министерств двух стран. "Практически по всем проблемным вопросам мы нашли взаимопонимание. Степень готовности этого соглашения очень высокая", - отметил вице-премьер РФ.

XIII заседание межправительственной комиссии состоится в Сирии. Сроки будут определены позже.

Модернизация порта Тартус

Борисов заявил, что модернизация порта Тартус позволит Сирии увеличить товарооборот, в первую очередь экспорт в другие страны.

"Планируется серьезная модернизация этого объекта, строительство необходимых сооружений, в том числе для хранения скоропортящихся товаров. Я думаю, что постепенное становление этого порта будет способствовать увеличению товарооборота, в первую очередь экспорта со стороны Сирии в Россию и другие страны", - сказал он.

Борисов отметил, что подписанное соглашение об аренде порта Тартус российской стороной является очень важным с точки зрения организации логистики, различного рода перевозок, экспорта товаров из Сирии и в Сирию.