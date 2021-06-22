Лавров: РФ поддерживает решение ЕС направить в Венесуэлу оценочную миссию перед выборами

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. РФ поддерживает намерение ЕС направить в Венесуэлу миссию для оценки возможности присутствия европейских наблюдателей на выборах. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

"Что касается решения господина [Жозепа] Борреля направить оценочную миссию для того, чтобы определиться, направлять ли наблюдателей на сами выборы, я считаю, что это правильное решение. Я его поддерживаю и вижу в этом способность господина Борреля признавать прошлые ошибки Евросоюза, который игнорировал реалии и законы страны, в данном случае Венесуэлы", - сказал он.

Лавров уточнил, что Россия направит наблюдателей на выборы в Венесуэле. "Наши наблюдатели участвовали в мониторинге парламентских выборов в декабре прошлого года. Кстати, на сентябрьских выборах в Госдуму мы ждем целый ряд зарубежных гостей, включая наблюдателей из Венесуэлы. Мне кажется, это очень полезная практика взаимного ознакомления с теми процессами, которые, в общем-то, являют собой существо демократии в ее универсальном понимании", - добавил он.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти рассчитывают увидеть наблюдателей от ЕС на региональных выборах в стране. Они пройдут 21 ноября 2021 года.

Нормализация обстановки в Венесуэле

По словам Лаврова, Москва отмечает успехи в деле нормализации социально-экономической ситуации в Венесуэле и приветствует усилия Каракаса по организации диалога политических сил в стране.

"Мы признательны коллегам за информацию о том, как развивается ситуация в стране, как идет работа по нормализации социально-экономической обстановки. Видим здесь значимые, зримые результаты", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что ухудшение ситуации в республике "во многом было спровоцировано Соединенными Штатами" путем введения незаконных односторонних санкций, включая блокирование государственных активов Венесуэлы за рубежом.

"Мы приветствовали усилия Каракаса по вовлечению всех политических сил в конституционный и электоральный процесс. Подтвердили готовность России содействовать властям Венесуэлы в решении насущных проблем, в том числе через механизм гуманитарного реагирования, оказывать помощь в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции и предоставлять другое гуманитарное содействие как по двусторонней линии, так и через специализированные учреждения Организации Объединенных Наций", - добавил российский министр.

Он также подчеркнул, что внутриполитические проблемы Венесуэлы должны решаться исключительно гражданами страны в рамках национального законодательства и без вмешательства извне.

Запуск регулярного авиасообщения

Лавров заявил, что российская сторона приветствовала запуск регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом с 1 апреля, это позволит укрепить контакты между бизнесом, правительствами и гражданами двух стран.

"Мы приветствовали запуск регулярного авиасообщения между Москвой и Каракасом, это знаковое событие. И, конечно, оно будет способствовать развитию контактов между бизнесом, правительствами и людьми", - сказал российский министр.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Согласовано выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Москва - Каракас. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

Поставки вооружений

Кроме того, Ларово сообщил, что Россия и Венесуэла продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений в Боливарианскую Республику в соответствии с пожеланиями Каракаса.

"Насчет того, готова ли Россия продолжать оказывать Венесуэле помощь, в том числе в сфере укрепления обороноспособности, мы не то, что готовы, мы ее никогда и не прекращали. Венесуэльской армии поставлены российские системы, продукция военного назначения, там работают наши специалисты, которые в соответствии с контрактом регулярно проводят необходимые мероприятия по обслуживанию этой техники, - сказал он. - И да, мы продолжаем переговоры по поставкам новых партий того или иного вида оружия в соответствии с теми пожеланиями, которые наши венесуэльские друзья нам передают, исходя из своей оценки нужд своих вооруженных сил и сил безопасности".

Военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года.