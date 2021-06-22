Лавров: США должны взаимодействовать с Кубой на основе справедливости и равноправия

MОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. США следует строить отношения с Кубой и другими странами Латинской Америки на основе справедливости и взаимного уважения без санкционного давления. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планирующееся голосование в ООН по резолюции против блокады Кубы.

"В прошлые годы Соединенные Штаты не присоединялись к тем, кто требовал отмены незаконных рестрикций в отношении Кубы. <...> Думаю, что так будет и на этот раз, но я согласен с тем, что, наверное, пора и Вашингтону все-таки понять, что дела с другими странами, включая страны региона Латинской Америки и Карибского бассейна, нужно вести на основе справедливости, на основе равноправия, взаимного уважения, а не на основе тех принципов, которые были заложены в доктрину Монро, и которые еще прошлая администрация официально озвучивала в качестве руководства к действию. Если это будет так, то я считаю, это будет большой ошибкой Соединенных Штатов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

"Я убежден, что голосование [в ООН по резолюции против блокады Кубы] будет, по сути дела, единогласным", - добавил Лавров.

В свою очередь Арреаса выразил надежду на изменение политики США в отношении Кубы. "Я надеюсь, что администрация [Джо] Байдена <...> внесет соответствующие изменения в свое законодательство. Мы надеемся, что результатом этого голосования [в ООН] будет единогласное решение об отмене блокады", - сказал он.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.