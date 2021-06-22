Путин проинформировал Меркель об итогах саммита РФ - США в Женеве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель об основных итогах своей встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"По просьбе федерального канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня", - говорится в сообщении.

"Условлено о дальнейших личных контактах", - подчеркнули в Кремле.

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит, инициатива проведения которого исходила от Вашингтона. Глава российского государства и президент США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи лидеры договорились, в частности, о возвращении послов РФ и США к местам работы.