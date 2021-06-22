Вассерман подал документы на выдвижение в Госдуму по Преображенскому округу Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман подал документы в окружную избирательную комиссию Преображенского одномандатного избирательного округа Москвы №205 в порядке самовыдвижения на выборы депутатов Госдумы. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"Пока я не знаю, как отреагировала широкая общественность на мое выдвижение, но те, кто высказались публично, поддержали меня, этому я теперь очень рад", - сказал Вассерман.

Он считает, что в Госдуме "должны быть и те, кто не зависит от партийных вождей, не связан при принятии решений избыточной партийной дисциплиной". "Более того, у меня есть опыт и знания. Есть гражданская позиция - приносить пользу стране и обществу. И делать это можно независимо от позиций и требований тех или иных партий, отвечая только перед своими избирателями", - отметил публицист.

"Нерешенных вопросов и проблем, всякого рода несправедливости у нас еще много. К ним нужно привлекать внимание, находить эффективные решения. Особенно там, где ты являешься экспертом, специалистом, а не абстрактным членом партии", - подчеркнул он.

Вассерман стал первым кандидатом по Преображенскому округу, который подал документы на выдвижение в окружную комиссию. Далее самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 14 096 подписей избирателей, которые проживают на территории данного округа.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.