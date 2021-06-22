Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана подготовку визита президента республики в Россию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым подготовку государственного визита в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны обсудили подготовку государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию, перечень планируемых к подписанию двусторонних документов", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

На Смоленской площади сообщили, что министры обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане, а также подготовку к предстоящим в июле заседанию СМИД ШОС в Душанбе и международной конференции по Центральной и Южной Азии в Ташкенте.

В апреле пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов информировал, что государственный визит президента Узбекистана в Россию, перенесенный из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021-й год, будет организован в соответствии с эпидемической обстановкой. В прошлый раз Мирзиёев приезжал в Россию с рабочим визитом летом прошлого года, когда в Москве проходил парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.