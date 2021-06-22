РФ рассчитывает на скорое возобновление переговоров по стратегической стабильности с США

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и США в скором времени начнут консультации по проблематике стратегической стабильности. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

Замминистра напомнил о принятом на саммите РФ - США в Женеве совместном заявлении по стратегической стабильности. "В самом ближайшем будущем две наши страны начнут новый раунд комплексного взвешенного и энергичного двустороннего стратегического диалога", - сказал Рябков.