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РФ рассчитывает на скорое возобновление переговоров по стратегической стабильности с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил о принятом на саммите с США в Женеве соответствующем совместном заявлении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и США в скором времени начнут консультации по проблематике стратегической стабильности. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

Замминистра напомнил о принятом на саммите РФ - США в Женеве совместном заявлении по стратегической стабильности. "В самом ближайшем будущем две наши страны начнут новый раунд комплексного взвешенного и энергичного двустороннего стратегического диалога", - сказал Рябков.

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