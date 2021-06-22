Путин рассказал лидеру Кубы о своих впечатлениях по итогам встречи с Байденом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре во вторник рассказал президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю о своих впечатлениях по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве", - в частности говорится в сообщении по итогам беседы Путина и Диас-Канеля, состоявшейся по инициативе кубинской стороны.

Ранее во вторник российский лидер, среди других тем, говорил об итогах саммита в Женеве в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Попытки переписать историю

Президенты в разговоре также акцентировали внимание на важности отстаивания исторической правды и недопустимости переписывания истории.

"В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности, отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа. С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях, а также недопустимость попыток переписывания истории", - говорится в сообщении.

Лидеры в ходе разговора также затронули ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН. Президенты условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.