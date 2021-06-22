Обзорная конференция по ДНЯО может пройти в январе 2022 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обзорная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вероятно, состоится во второй половине января 2022 года. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике.

"Председатель конференции господин посол [Густаво] Злаувинен сейчас быстро проводит консультации с региональными группами по срокам проведения этого важного мероприятия, а также некоторым практическим приготовлениям, связанным с ним. Весьма вероятно, конференция пройдет во второй половине января 2022 года", - сказал он.

Дипломат выразил надежду, что участники обзорной конференции смогут встретиться очно. "Потому что эта конференция - не просто выход к микрофону и озвучивание позиций, это в большей степени платформа, где делегации-участники встречаются в коридорах и на кофе-брейках и пытаются выявить, как достичь прогресса, а не просто засчитать себе очки речами, которые достаточно предсказуемы", - продолжил Рябков.

Замминистра отметил, что по итогам последней обзорной конференции были обобщены всеобъемлющее доклады российской стороны, которые доступны в ООН и переведены на все официальные языки организации.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года и продлиться три недели, но из-за пандемии коронавируса была изначально перенесена на август 2021 года. Участниками ДНЯО является 191 страна.