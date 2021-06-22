Делегация России в СПЧ напомнила верховному комиссару ООН о независимости судей

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в работе 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, напомнила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о независимости судебной власти в России и попросила учитывать это в ее дальнейшей работе. Выступая во вторник на сессии, представитель делегации РФ Евгений Устинов заявил, что попытки оказания давления на судей, в том числе со стороны международных структур, недопустимы.

"Возглавляемое Вами управление является подразделением Секретариата ООН, и на него распространяются все требования Устава, в том числе относительно беспристрастности и ответственности в суждениях и работе", - сказал российский дипломат, обращаясь к Бачелет. "В том числе это касается рассуждений о законности или незаконности решений, принимаемых органами судебной власти государств", - пояснил он.

В понедельник Бачелет, выступая на сессии, заявила, что в России ограничивается право граждан на выражение "критических взглядов" и участие в намеченных на сентябрь парламентских выборах. Она сослалась в том числе на принятое ранее в июне судом в Москве решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) экстремистской организацией. Бачелет также отметила, что ранее в России было принято законодательство, запрещающее лицам, вовлеченным в деятельность незаконных экстремистских организаций, участвовать в выборах.

В своем выступлении Устинов напомнил Бачелет, что "суды являются независимой ветвью власти и любое вмешательство в их деятельность, а также попытки оказать на них давление, будь то со стороны национальных властей или международных структур, недопустимы". "Просили бы Вас учитывать это в своей дальнейшей работе", - констатировал дипломат.