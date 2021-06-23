Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов в мире

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, несмотря на отдельные позитивные сигналы, и продолжается эрозия международного права. Такую оценку ситуации дал президент РФ Владимир Путин в опубликованном в среду на сайте Кремля видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

"К сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", - констатировал российский лидер.

Он отметил, что от решения важнейших вопросов современной военно-политической повестки и от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы "зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие" цивилизации.

Укрепление мира и стабильности

Россия намерена и дальше содействовать укреплению мира и стабильности на континенте, она никогда не забывает об ответственности за безопасность и процветание соседних стран, заявил президент.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи", - сказал он.

Как отметил Путин, власти страны "намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте".

"Правила игры" на международной арене

Любые новые "правила игры" на международной арене должны формироваться под эгидой ООН, чтобы не было хаоса и непредсказуемости, считает президент РФ.

"Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые "правила игры". Иное - путь к хаосу и непредсказуемости", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, масштаб и глобальный характер имеющихся проблем в сфере безопасности требуют объединения усилий всех государств, и такая коллективная работа "должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". "С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны", - подчеркнул президент РФ.