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Путин перечислил угрозы мировой безопасности

По словам президента России, особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал среди имеющихся угроз в мире риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

"Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - добавил президент.

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