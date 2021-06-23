Путин рассчитывает, что НАТО рассмотрит предложения РФ по снижению напряженности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи ее границ, но Москва рассчитывает, что альянс рассмотрит ее инициативы по снижению напряженности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", - заявил российский лидер. Он подчеркнул, что российская сторона "рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают".

Президент отметил, что усилия России направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями. В связи с этим он подчеркнул, что новое "уравнение безопасности" должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. "Ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового "уравнения безопасности". Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи", - сказал Путин.

Российский лидер высказал убежденность в том, что "политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат". По его словам, наглядное свидетельство тому - продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Путин напомнил, что 22 июня Россия отметила скорбную дату - 80 лет со дня нападения нацистской Германии на страну. "Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену, и мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами", - заверил президент.

Он сделал особый акцент на том, что Москве не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. "Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - заключил президент России.