Путин заявил, что Россия не стремится к одностороннему военному преимуществу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу в сфере стратегической стабильности, но и не допустит изменения баланса в пользу кого-то другого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что РФ никогда не диктует свою волю другим государствам. Страна готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми партнерами, отметил глава российского государства.

"Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность", - указал Путин. Однако, подчеркнул он, Россия никогда не допустит, чтобы "кто-то перетянул этот баланс на себя".